Feuer im Parkhaus am Hotelturm in Augsburg ausgebrochen

Müll und Unrat sind am Mittwochabend im Parkhaus am Kongress im Park in Brand geraten. Es gab eine große Rauchwolke. Sind Jugendliche für das Feuer verantwortlich?

In der Parkhausruine neben dem Augsburger Hotelturm ist am Mittwochabend gegen 19 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr war der Brand in dem seit Jahren gesperrten Parkhaus relativ schnell gelöscht. Im oberen Teil des Gebäudes, das perspektivisch ohnehin abgerissen werden soll, waren Müll und Unrat in Brand geraten. Das Feuer verursachte eine weithin sichtbare Rauchwolke.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar, die Polizei setzte aber nach einem Zeugenhinweis eine Gruppe Jugendlicher an der Straßenbahnhaltestelle am Kongress am Park fest. Laut einem Zeugen hatte sich kurz vor dem Brand eine Gruppe auf dem Dach der Parkhausruine aufgehalten und dann recht schnell das Weite gesucht. Ob sie mit dem Feuer etwas zu tun haben, ist ungewiss. Das in den Obergeschossen leerstehende Parkhaus ist immer wieder Treffpunkt von Jugendlichen.

Die Feuerwehr war mit den Löschzügen aus der Haupt- und der Südwache vor Ort. Die Einsatzkräfte löschten unter Atemschutz. Am Abend sollte die Ruine nochmal mit der Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester untersucht werden. Das Kongressparkhaus ist seit 2012 für Autos gesperrt. (skro)