Es wird lustig: Lechhausen feiert den Fasching

Die Lechhauser Faschingssitzungen finden im Pfarrsaal St. Elisabeth statt, Veranstalter ist Kolping. Sieben Termine stehen ab Ende Januar an.

Es darf wieder gelacht und geschunkelt werden in Lechhausen. Die beliebten Faschingssitzungen stehen ab Ende Januar an. Veranstalter ist Kolping. Man geht mittlerweile in die 62. Saison. Sieben Termine im Pfarrsaal St. Elisabeth in der Kolbergstraße stehen auf dem Programm. Der Kartenverkauf läuft.

Willkommen sind kostümierte Besucher bei den Faschingssitzungen in Lechhausen. Foto: Michael Eichhammer

Es gibt keine Begrenzung bei der Kartenbestellung. Bei Überbuchung einzelner Veranstaltungen würde man Rücksprache halten, heißt es bei Kolping. Das sind die sieben Sitzungstermine: Samstag, 27. Januar, (19 Uhr); Sonntag, 28. Januar (15 Uhr); Freitag, 2. Februar, (19 Uhr); Samstag, 3. Februar (19 Uhr); Sonntag, 4. Februar, (15 Uhr); Donnerstag, 8. Februar (19 Uhr) und Freitag, 9. Februar (19 Uhr). Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vor Beginn. Es gibt eine Bewirtung mit warmen und kalten Gerichten und Getränken.

35 Bilder Büttensitzung in Lechhausen: Die Bilder des Abends Foto: Michael Eichhammer

Der Kartenverkauf per Mail läuft über die Adresse faschingskarten.kolping@gmx.de. Die zweite Möglichkeit führt über die Firma Kramer Steinmetzbetrieb in der Blücherstraße 200. Telefonisch ist der Betrieb unter der Nummer 0821/27234-0 von Montag bis Freitag (8 bis 17 Uhr) erreichbar.

Am Sonntag, 21. Januar, können vorbestellte Karten abgeholt werden

Wenn möglich, so Kolping, sollten die Karten am Sonntag, 21. Januar, zwischen 9.30 und 11.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Pankratius in der Brunnenstraße 1 abgeholt werden. Eine Tages- und Abendkasse gibt es zudem. An der Abendkasse können keine Karten zurückgegeben werden. Nicht abgeholte Karten müssen bezahlt werden. Der Eintrittspreis beträgt 19 Euro inklusive Garderobe. Der Veranstalter freut sich, wenn Besucher kostümiert kommen.