Essen, Singen, Musizieren: Der Kirchen-Brunch in Haunstetten

Beim Kirchen-Brunch der FeG Augsburg-Süd steht neben dem gemeinsamen Essen und Trinken der Austausch im Mittelpunkt.

Die Freie evangelische Gemeinde Augsburg-Süd organisiert seit vergangenem Jahr einmal im Monat einen Kirchen-Brunch. Dabei werden die Gemeinderäume in Haunstetten kurzerhand umfunktioniert: Statt in Stuhlreihen setzen sich die Gäste an Tische und bedienen sich am Frühstücksbuffet. Die Veranstaltung wurde durch die Organisation der Gemeindeleitung und durch das Engagement der Gemeindemitglieder ein Erfolg. Jeden Monat kommen 40 Menschen zum Essen. "Zum Brunch können alle etwas mitbringen. Für die Grundaustattung sorgen wir, doch meist bringen die Gäste auch eigene Leckereien mit", erklärt Hartwig Wägner.

Viele der Gäste bringen auch eigenes Gebäck oder Obst mit und tragen so zu der Brunch-Tafel bei. Foto: Vanessa Hoffmann

Das gemeinsame Essen und Plaudern schafft eine lockere Atmosphäre und ermöglicht einen niederschwelligen Zugang in das Gemeindeleben. Der persönliche Austausch stärke die Gemeinschaft, das sei ganz klar. "Nach den Gottesdiensten organisieren wir normalerweise immer einen kleinen Kaffee, doch beim gemeinsamen Brunch ist es besonders leicht, ins Gespräch zu kommen", erklärt der 71-Jährige weiter. Gerade bei jüngeren Gemeindemitgliedern scheint die Veranstaltung beliebt zu sein, denn anders als beim Gottesdienst muss man beim Brunch nicht stillsitzen. Für die Kleinen wurde extra ein Raum mit Spielzeug, Leseecke und Büchern ausgestattet. "Für uns ist gerade der Brunch ein Weg um verschiedene Generationen an einen Tisch zu bekommen und einen Austausch zu fördern", berichtet Wägner.

Kirchen-Brunch soll besonders die Menschen in Haunstetten erreichen

Beim jüngsten Brunch wurde der Kirchen-Brunch von Jakob Scholz eröffnet, der sich wie Hartwig Wägner ebenfalls in der Gemeindeleitung der FeG Augsburg-Süd engagiert. "Ich übernehme heute die Vertretung für unseren Pastor Daniel Stegner, der gerade in Elternzeit ist", erklärt er. Von der Idee des Kirchen-Brunchs ist Jakob Scholz überzeugt. "Wir möchten damit auch direkt die Menschen hier in Haunstetten erreichen. Bei uns ist jede und jeder willkommen", sagt er. Soziale Veranstaltungen in den Kirchenalltag zu integrieren, ist bei vielen Gemeinden beliebt. Auch bei den anderen FeGs in Augsburg gibt es ähnliche Angebote wie Spieleabende und gemeinsame Ausflüge. Der Ablauf ist beim Haunstetter Kirchen-Brunch stets derselbe: Nach der Eröffnung gibt es eine kurze Andacht mit Gebet und es wird gemeinsam musiziert und gesungen.

Während dem Brunch wird auch gern gemeinsam gesungen und musiziert. Anna-Lisa Braun begleitet die Gemeinde am Klavier. Foto: Vanessa Hoffmann

Dafür wird in dem kleinen Gemeinderaum sogar eine Bühne mit Klavier und Mikrofon aufgebaut. Zuletzt übernahm Anna-Lisa Braun die musikalische Begleitung am Klavier. "Meist begleiten uns zwei oder drei Instrumente beim Gesang, das ist dann immer sehr schön", berichtet sie. Auf den Tischen liegen Zettel aus, die neben den Liedtexten auch Anregungen zum Thema der Andacht enthalten und den Austausch unter den Gästen vereinfachen sollen. Wenn es aktuelle Themen im Gemeindeleben gibt, werden diese ebenfalls angesprochen. Der Brunch soll für die Gemeinde kostenlos sein, doch es werden gern Spenden für das Essen und die Getränke gegeben.

Info: Der Kirchen-Brunch findet jeden ersten Sonntag des Monats um 10 Uhr in den Gemeinderäumen der FeG Augsburg-Süd statt. Bei Fragen kann man per Mail an gemeindeleitung@augsburg-sued.feg.de Kontakt aufnehmen.