Ex-Gefangener hinterlässt mit Verfolgungsjagd Spur der Verwüstung

Kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis provoziert ein 26-Jähriger eine wilde Verfolgungsjagd durch Augsburg-Göggingen. Ein Unbeteiligter wird verletzt.

Ein 26-Jähriger hat am Dienstagabend eine spektakuläre Verfolgungsjagd durch Göggingen verursacht. Wie die Polizei mitteilt, übernachtete der Mann, der vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen wurden, in der Nacht von Montag auf Dienstag bei einer Bekannten in Buxheim (Landkreis Unterallgäu). Dort stahl er Bargeld und ein Auto, das vor dem Gebäude abgestellt war. Dann nahmen die Dinge ihren spektakulären Lauf.

Das Fahrzeug wurde zunächst zur Fahndung ausgeschrieben – und schon am Dienstagabend gegen 18 Uhr in Augsburg gesichtet. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Polizei über einen "rücksichtslos fahrenden Autofahrer" in Göggingen informiert. Eine Streife fand das Fahrzeug – einen braunen Opel Mokka – und musste schnell die Verfolgung aufnehmen, weil der Fahrer sofort flüchtete und quer durch Göggingen raste.

71-Jähriger wird bei Verfolgungsjagd durch Augsburg-Göggingen verletzt

Der 26-Jährige fuhr zunächst auf der Radaustraße und bog ohne anzuhalten in die Wellenburger Allee ein. Dort kollidierte er mit einem Toyota, der aufgrund des Aufpralls um 180 Grad gedreht wurde. Der 71-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, der Sachschaden am Toyota liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 20.000 Euro.

Aufhalten ließ sich der Mann davon nicht. Er setzte seine Flucht fort und verursachte einen weiteren Unfall, als er wegen eines geplatzten Reifens gegen eine Mauer prallte. Im Bereich der Gabelsbergerstraße wurde der 26-Jährige gestellt und zusammen mit seinem 44-jährigen Beifahrer vorläufig festgenommen. Kurios: Kurz vor seiner Festnahme trank der Mann noch zügig eine Flasche Bier fast leer. Im Fahrzeuginneren des Opel Mokka fanden die Beamten dann noch zwei Kennzeichen, die ebenfalls entwendet worden waren.

Haftbefehl gegen 26-Jährigen, Polizei sucht nach Zeugen

Nach Ende der Fahrt kam der 26-Jährige zunächst in Polizeiarrest, am Mittwoch wurde er dann dem Ermittlungsrichter in Memmingen vorgeführt, der wiederum Haftbefehl erließ. Den 26-Jährigen erwartet nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren – unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Diebstahls eines Kraftfahrzeuges sowie fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. Der Beifahrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Polizei bittet außerdem um Mithilfe: Verkehrsteilnehmer, die aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise des jungen Mannes im Bereich Göggingen möglicherweise ebenfalls gefährdet wurden, können sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter 0821/323 2710 melden.