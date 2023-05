Ferienprogramm Tschamp: Was für Kinder geboten ist

Die Stadt Augsburg hat ein Programm für Pfingst- und Sommerferien erarbeitet. Augsburger Kindern bietet es zahlreiche Angebote in den Bereichen Action, Spaß und Sport.

Mehr als hundert Angebote bietet das Tschamp Ferienprogramm für die Pfingstferien an. Sportangebote, Kreativwerkstätten und Spielangebote laden zum Entdecken ein. Für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren finden sich unter der Rubrik BIG Tschamp noch mehr erlebnisreiche und vielfältige Angebote mit Action, Spaß und Sport im Augsburger Raum. Ab sofort sind alle Angebote auf augsburg.de/tschamp gesammelt. Eine Anmeldung ist ab 10. Mai, 18 Uhr, online oder im Tschamp-Büro in der Halderstraße 23 möglich. Viele Ferienbetreuungsangebote für die Sommerferien können bereits mit der Anmeldung für die Pfingstferien gebucht werden. Weitere Angebote werden dem Sommerferienprogramm am 3. Juli veröffentlicht.

In den Pfingstferien findet der Tschamp Ferienspaß im Stadtteil Lechhausen statt. Drei Tage lang gilt wieder das Motto, "vorbeikommen und mitmachen". Ein buntes Programm aus Sportangeboten, Kreativwerkstätten und Spielangeboten wartet darauf, entdeckt zu werden – kostenlos und ohne Voranmeldung. Wichtige Information für Eltern: Der Ferienspaß ist keine feste Ferienbetreuung. Die Kinder dürfen jederzeit das Angebot besuchen und auch wieder verlassen. Das Angebot läuft von 5. bis 7. Juni jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Fabrik, dem Jugendhaus Lechhausen (Schackstraße 40c). Die Teilnehmer werden gebeten, Getränke, Brotzeit und wetterfeste sowie bequeme Kleidung mitzubringen.

Tschamp-Ferienprogramm: Es gibt Zuschüsse für bedürftige Familien

Um allen Augsburger Kindern und Familien, unabhängig von der Einkommenssituation die Teilnahme am Ferienprogramm zu ermöglichen, kann der Tschamp-Ferienpass beantragt werden. Damit können unbürokratisch Zuschüsse bei der Teilnahme am Ferienprogramm beantragt werden. Der Tschamp-Ferienpass ist für das laufende Kalenderjahr gültig. Anträge können unter: augsburg.de/kontakt-tschamp gestellt werden.

Das Betreuerinnen- und Betreuer-Team des Tschamp-Ferienprogramms sucht Verstärkung. Wer volljährig ist und in den Schulferien Zeit und Lust hat, sich bei Ferienangeboten als Betreuerin oder Betreuer zu engagieren, kann sich ab sofort über augsburg.de/kontakt-tschamp beim Tschamp-Team bewerben. Eine pädagogische Qualifikation bzw. Vorerfahrungen in der Betreuung von Kindern sind von Vorteil, aber nicht Bedingung. Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger können an der Jugendleiterinnen- und Jugendleiterschulung sowie weiteren Schulungstagen teilnehmen. Für weiterführende Informationen und Rückfragen steht das Tschamp- Team unter 0821/324-2781 zur Verfügung. (AZ)