Feuerwehr löscht Garagenbrand im Bärenkeller

Am Mittwochmorgen muss die Berufsfeuerwehr Augsburg zu einem Brand in eine Werkstatt anrücken. Mitarbeiter hatten zuvor eigenhändig versucht, die Flammen zu löschen.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg ist am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr zu einem Garagenbrand in die Straße Oberer Schleisweg gerufen worden. Nach Angaben der Einsatzkräfte war zunächst der Brand einer Gasflasche auf einem Betriebsgelände gemeldet worden. "Beim Eintreffen konnte ein Brand in einer Garage, die zu einer Werkstatt ausgebaut war, bestätigt werden", heißt es weiter. Bei selbstständigen Löschversuchen hatten zwei Mitarbeiter des Betriebs eine Rauchgasvergiftung erlitten, ein Mitarbeiter hatte sich zudem an der Hand verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich. "Von den ebenfalls in der Garage lagernden Gasflaschen ging keine Gefahr aus, da sie bereits durch die Mitarbeiter vor dem Eintreffen der Feuerwehr in das Freie verbracht wurden", berichten die Beamten. Abschließend kontrollierten die Feuerwehrleute den Brandort auf mögliche Glutnester. Zur Brandursache und Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. (jaka)