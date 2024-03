Feuerwehr rückt zu Küchenbrand im Herrenbach aus

Zu einem Brand im Augsburger Viertel Herrenbach wurde die Feuerwehr am Montagnachmittag alarmiert.

Mehrere Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Augsburg und der Freiwilligen Feuerwehr Haunstetten sind am Montagnachmittag in die Reichenberger Straße im Herrenbach ausgerückt. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war gegen 14.30 Uhr Feuer ausgebrochen.

Ein Augenzeuge hatte mitgeteilt, dass aus mehreren Fenstern einer Wohnung Rauch komme und ein Rauchmelder zu hören sei. Die Feuerwehrleute drangen in die völlig verrauchte Wohnung vor, suchten nach Menschen und bekämpften unter Atemschutz den Küchenbrand. Glücklicherweise war zum Zeitpunkt des Brandes niemand in der Wohnung, berichtet die Berufsfeuerwehr. Angrenzende Bereiche im Mehrfamilienhaus wurden ebenfalls auf Rauchausbreitung untersucht.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Die Höhe des Schadens steht bislang nicht fest. (ina)