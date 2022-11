Feuerwerk an der City-Galerie: Die Stadt will Vorfall rechtlich bewerten

Plus Die Böllerschüsse waren nicht genehmigt. Womit die jungen Menschen nun rechnen müssen, kann die Stadt aber nicht pauschal sagen.

Die Böller, die rund 40 junge Menschen in der Nacht auf Montag vom Parkdeck der City-Galerie abfeuerten, hatten etliche Augsburgerinnen und Augsburger aus dem Schlaf geschreckt. Nachdem es kein genehmigtes Feuerwerk war, wird es womöglich nicht ohne Folgen bleiben. Das städtische Ordnungsreferat wies am Mittwoch darauf hin, dass laut Sprengstoffgesetz Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen bis zu 50.000 Euro geahndet werden können. Eine pauschale Aussage sei jedoch nicht möglich. Jeder Vorfall müsse einzeln betrachtet werden.