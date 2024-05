Fitness und Gesundheit: Messe Intersana vernetzt Besucher mit Experten

Christian Henze kocht und Fitness-Experte Patric Heizmann spricht. Was sonst noch bei einer der größten Gesundheitsmessen Deutschlands in Augsburg geboten ist.

Die Intersana gilt als eine der größten Gesundheitsmessen in Deutschland und ist von 3. bis 5. Mai im Augsburger Messezentrum zu Gast. Die Messe, geplant und organisiert von der Mediengruppe Pressedruck in Kooperation mit der Messe Augsburg, steht im Zeichen der körperlichen und mentalen Gesundheit. Was geboten ist.

In Halle 5 präsentieren über 100 Aussteller Angebote rund um Fitness-Trends, Naturheilkunde, gesunde Ernährung, Sport oder Kindergesundheit. An drei Tagen wird Besuchern ein Erlebnis rund um das Thema Gesundheit geboten. Dabei sollen die Gäste nicht nur an den Ständen mit Informationen versorgt werden, sondern aktiv dabei sein. Mitmachaktionen, Workshops oder Angebote in der Fitness-Area stehen auf dem Plan. Dazu kochen Prominente oder lassen den Hula-Hoop-Reifen kreisen.

Besucher treffen bei der Intersana 2024 auf Gesundheits-Experten

So wird TV-Koch Christian Henze in der Showküche Tipps rund um die gesunde Küche geben und Influencerin Elli Haschke, bekannt für die Trendsport-Art Hula Hoop, ist zu Gast. Dazu erleben Besucher mit Patric Heizmann einen bekannten Ernährungs- und Fitnessexperten Deutschlands beim Live-Event im Messezentrum. "Gesundheit ist ein Thema, dessen Relevanz in den letzten Jahren noch mehr zugenommen hat", so Matthias Schmid, Gesamtleiter Werbevermarktung der Mediengruppe Pressedruck. Man habe daher alles daran gesetzt, Besuchern eine Bandbreite an Themen und Angeboten zu bieten. So sei auf Wunsch der Gäste das Thema Naturheilkunde ins Programm genommen worden.

Aussteller in Halle 5 bieten eine Mischung aus überregionalen und lokalen Vertretern. So ist der Hersteller von Faszienrollen, Blackroll, ebenso dabei wie das Naturkostunternehmen Rapunzel oder der Laufschuhspezialist Absolut Run. Ergänzt wird das Angebot durch Organisationen wie die Malteser, das Burn-Out-Netzwerk oder die Interessenvertretung 50Plus. Der Eintritt kostet für Erwachsene zehn Euro, Rentner und Schüler zahlen acht Euro, ein Familienticket kostet 25 Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei. Bei Online-Tickets ist die Nutzung von Bus und Straßenbahn (Straßenbahn-Linie 3 bis Bukowina-Institut oder Buslinie 41 bis Messezentrum) in den Tarifzonen 10 und 20 bereits inkludiert. Geöffnet ist die Intersana Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Alle Infos unter www.intersana.de/tickets oder www.messe.intersana.de. (nist)