Augsburg

vor 16 Min.

Als Augsburg ein Flugmuseum hatte, war eine Passagiermaschine ein Café

Ein Bild von der Reihenfertigung von Doppeldeckern 1926 in einer Halle der Bayerischen Flugzeugwerke in Augsburg.

Plus Weltweit ist die Fliegerstadt Augsburg ein fester Begriff, doch in der Stadt selbst fehlt ein Flugzeugmuseum. Das war schon mal anders. Ein Rückblick.

Von Franz Häußler

Am Augsburger Flugplatz ist ein Flugmuseum geplant, Ende 2024 soll die Eröffnung stattfinden. Was einige vielleicht nicht mehr wissen: Diese Einrichtung hat einen Vorläufer. Am Flugplatz gab es von 1990 bis 1994 das Fliegende Museum des Fluglehrers und Unternehmers Josef Koch. Er präsentierte dort etwa 30 Flugzeuge. Über die Hälfte war flugtüchtig. Die Museumsexponate reichten vom historischen Segelflugzeug bis zur 100-sitzigen Passagiermaschine Iljuschin mit vier Triebwerken. Sie war das größte Ausstellungsstück. Ihre Landung auf der für solche Großflugzeuge eigentlich zu kurzen Landebahn in Augsburg war ein Spektakel. Die Überführung war ihr letzter Flug, denn starten konnte sie hier nicht mehr. Am Augsburger Flugplatz wurde sie zum Museumscafé.

