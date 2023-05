Freinachtsstreich in der Firnhaberau: Fußabtreter auf Kirchplatz verteilt

Unbekannte in Firnhaberau hatten sich in der Freinacht für die Kirche St. Franziskus einen kreativen Streich überlegt. Zahlreiche Anwohner müssen nun ihren Fußabtreter bei der Gemeinde abholen.

In der Freinacht, also in der Nacht auf 1. Mai, waren in der Firnhaberau einige Personen besonders fleißig: Auf dem Kirchplatz von St. Franziskus lagen am Montagmorgen rund 100 Fußabtreter. Drei Kircheneingänge gibt es, zu jedem hatten Unbekannte lange Reihen aus Fußmatten ausgelegt, auch zum Pfarrhaus. Während man sich über manche Aktionen in der Freinacht durchaus ärgern kann, nahm Pfarrer Michael Kratschmer diese mit einem Schmunzeln: "Das war eine pfiffige Idee, irgendwie originell."

Die "Täter" müssen sehr fleißig und sorgsam vorgegangen sein. Der pensionierte Pfarrer Anton Schmid, der im Pfarrhaus am Kirchplatz wohnt, habe nichts mitbekommen. Erst zur Messe am Montagmorgen um 8 Uhr sei der Freinachtsstreich entdeckt worden. Anwohner in der Firnhaberau, die seit der Mainacht ihre Fußmatte vermissen, werden nun gebeten, sie bei der Gemeinde abzuholen. Eines jedenfalls ist sicher: Wer am Montagmorgen zur Messe von St. Franziskus ging, der hatte danach keine schmutzigen Schuhe mehr. (sph)