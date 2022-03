Augsburg

vor 36 Min.

Gas und Öl: Augsburger Versorgungsunternehmen erwarten erneut steigende Preise

Plus Die Preise für Gas und Öl werden für einige bereits zum Problem. Augsburger Versorgungsunternehmen rechnen mit weiter steigenden Preisen – und geben Tipps.

Von Silvia Kämpf

Das Thema Energiesicherheit gewinnt aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine an Schärfe. Immer deutlicher zeichnet sich nach Auskunft von Augsburger Versorgungsunternehmen ab, dass die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl nicht unterschätzt werden darf. Das Preisniveau sei für einige Menschen mittlerweile zu einem ernsten Problem geworden, sagt etwa Richard Gerstandl, Geschäftsführer der Präg Energie GmbH Co. KG sowie der Präg Strom & Gas GmbH & Co. KG. Zuversichtlich stimmt den Chef des in Lechhausen ansässigen Unternehmens jedoch, dass die EU, Deutschland und die Energiewirtschaft mit Hochdruck daran arbeiten, möglichst gut auf einen russischen Öl-, Kohle- und/oder Erdgaslieferstopp vorbereitet zu sein. Doch wie gut sind die Lager in Augsburg noch gefüllt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen