Augsburg

18:45 Uhr

Geologen messen das Grundwasser in Augsburg und im Lechtal an 5000 Stellen

Plus Sie wollen wissen, in welcher Tiefe es sich befindet und welche Temperatur es hat. Das eröffnet neue Möglichkeiten für die Wassernutzung, aber nicht nur das.

Von Eva Maria Knab Artikel anhören Shape

Timo Spörlein und Marco Kerl stehen hinter dem großen Einkaufscenter City-Galerie an einem kleinen unscheinbaren Rohr, das aus dem Boden ragt. Das Stahlrohr mit Deckel ist eine der Grundwassermessstellen in Augsburg. Vorsichtig lassen die beiden an einem langen Kabel eine Messsonde im Rohr hinunter. Das Spezialgerät, ein Lichtlot, gibt ein Geräusch von sich, als es weiter unten auf Wasser trifft. Dann lesen die beiden die Daten am Maßband ab und wissen Bescheid, wie es hier mit dem Grundwasser aussieht. Das geht recht schnell. Aber damit ist die Arbeit längst nicht getan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

