Geparktes Auto beschädigt und dann geflüchtet

Am Samstagnachmittag wurde ein in der Neuburger Straße abgestellter blauer Kia beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein in der Neuburger Straße auf Höhe der Hausnummer 227 geparkter blauer Kia Ceed wurde am Samstag zwischen 16.15 und 16.30 Uh von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und dabei an der rechten Seite eindellt und verkratzt. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323 2310. (bau)