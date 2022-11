Die Geschichte des Problembaus am Leonhardsberg

Plus Stadtbaurat Schmidt wünschte sich 1954 ein Bauwerk mit großstädtischem Charakter. Das Gebäude wurde 1959 fertiggestellt, seither wechselten häufig die Besitzer.

Der Leonhardsberg verbindet die Jakobervorstadt mit der Kernstadt. Seit Dezember 1954 ist er befahrbar. Die Trasse für die Straße hatten Bomben 1944 durch die alte Bebauung geschlagen. Stadtplaner nutzten die Ruinenlandschaft zur Verkehrserschließung der Innenstadt durch eine Ost-West-Achse zwischen dem Jakobertor und dem Stadttheater. 1952 stellte Stadtbaurat Walther Schmidt die Pläne vor. Dazu gehörte auch die Bebauung entlang dieser neuen Trasse.