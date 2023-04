"Es knallt am Freitag": Gewitterwarnung für Augsburg und die Region

Am Freitag könnte es ungemütlich werden: Für Augsburg und die Region ist eine Unwetterwarnung herausgegeben worden.

Das Hoch "Queenie" hatte zuletzt Frühlingsgefühle nach Bayern gebracht. Nun dankt es ab und verlässt Deutschland. Für das Wetter zum Start des langen Wochenendes ist das keine sonderlich gute Nachricht. "Es knallt am Freitag", sagte Meteorologe Dominik Jung bei wetter.net voraus: "Das kann stellenweise ordentlich zur Sache gehen, wird aber wie immer nicht jeden treffen". Augsburg und die Region könnte seine Warnung allerdings betreffen.

Augsburg: Gewitterwarnung am Freitag und Samstag

Am Freitagmorgen werden in Augsburg und der Region ab etwa 8.00 Uhr die ersten Regenschauer erwartet. Der komplette Tag dürfte trist und verregnet bleiben. Mit wenigen trockenen Abschnitten. "Der Freitag wird ziemlich ruppig und vor allem auch sehr, sehr windig werden", sagte Jung. Auch das könnte auf Augsburg un die Region zutreffen.

Am meisten Wasser dürfte am Freitagmittag herunterkommen. Ab 12.00 Uhr sind in Augsburg starke Regenschauer zu erwarten. Kurz darauf kann es dann sogar zu einem Unwetter kommen. Die UnwetterZentrale hat für den Freitag eine Unwetterwarnung ab 14.00 Uhr herausgegeben. Diese ist bist Samstag 6.00 Uhr gültig und betrifft alle Höhenlagen. "Ab Freitagmittag bis teils Samstagfrüh Gewitter mit Starkregen möglich", schreibt das Portal zur Warnung der Stufe Gelb. Mit dem Hinweis, dass sich die Warnung noch auf Stufe Orange verschärfen könnte. Die Stufe Gelb bedeutet, dass es noch nicht sicher ist, dass es tatsächlich zu einem Unwetter kommt. Orange besagt, dass ein Unwetter kommen wird, es sich aber aller Voraussicht nach nicht um ein schweres handelt.

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 10°C, nachmittags 14°C und abends 12°C. Es wird heute voraussichtlich 1 Sonnenstunden geben.

In der Alpenregion könnte es heftiger zur Sache gehen. Für diese hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vor markantem Wetter herausgegeben. Die Unwetter könnten sich ab Freitagmittag bis in den Samstag hinein ziehen.

Gewitterwarnung heute für Augsburg und die Region

Freitag, 28. April 2023: ab 14.00 Uhr

Samstag, 29. April 2023: bis 6.00 Uhr

Lesen Sie dazu auch