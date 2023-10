Augsburg

09:00 Uhr

Glibber-Drinks und gruselige Kostüme: Das ist Halloween in Augsburg geboten

Halloween wird immer größer gefeiert. In Augsburg dürfen sich Partygänger auf verschiedene Veranstaltungen freuen.

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November ist Halloween. Doch schon ab Montag wird in Augsburg an verschiedenen Orten gefeiert.

Halloween, auch bekannt als Nacht der Geister, findet in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November statt. Auch in Augsburg gibt es rund um diesen Tag jede Menge Partys. Eine Partylocation startet bereits am Montag. Das ist an Halloween 2023 in Augsburgs Discos und Partylocations geboten Am Montag, 30.10., lockt das Kesselhaus an der Riedingerstraße mit „It‘s getting spooky, Partypeople“. Dann steigt die Halloween Party ab 22 Uhr. „ Werft Euch in eure gruseligsten Kostüme und macht euch bereit für die wildeste Halloween Party, die Augsburg zu bieten hat“, locken die Macher. Einlass ab 16 Jahren (mit gültigem Muttizettel). Am Dienstag steht ebenfalls eine Halloween Party ab 22 Uhr auf dem Programm, bei der man allerdings 18 Jahre alt sein muss. Auch die Kantine am Kö lässt sich nicht lumpen. „Graveyard of Evil“ ist das Thema am Dienstag ab 21 Uhr. Serviert werden Glibber-Drinks und Bloody Monster und Classics by Mr. Oggman sowie TechHouse & Electrobeats. Und der Klub wird zum Spuk-Keller mit schauriger Deko. Mindestalter ist 18 Jahre. 9 Bilder Der gruseligste Garten im Augsburger Land Foto: Daniela Ziegler Bloody Tuesday heißt es am Dienstag im Ostwerk am Partnachweg. Die Macher versprechen die schaurigste Halloween- Party der Stadt.

Tuesday heißt es am Dienstag im am Partnachweg. Die Macher versprechen die schaurigste Halloween- Party der Stadt. Halloween-Rock mit Darkness Light, den Bands Waidmann und Overglock gibt es am Dienstag im Spectrum an der Ulmer Straße ab 20 Uhr. Für die Kleinen gibt es Halloween im Märchenzelt Da Halloween auch für die Kleinen ein besonderes Fest ist, schon wegen der vielen Bonbons, stehen im Märchenzelt (18 Uhr) am Dienstag Gruselmärchen zu Halloween auf dem Programm. Geeignet ab fünf Jahren. Es gibt sogar Kürbissuppe. Um 20 Uhr dann Halloween-Märchen für Erwachsene, auch mit Kürbissuppe und dazu ein Bier. Darüber hinaus mit Sphärenklängen der Handpan. Infos und Karten unter www.maerchenzelt.de.

