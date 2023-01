Go-Ahead bietet ab Dreikönig wieder den normalen Fahrplan

Nach zahlreichen Ausfällen und Bahnchaos soll auf den Strecken rund um Augsburg ab Freitag wieder Normalbetrieb herrschen. Laut Betreiber Go-Ahead sind alle Züge wieder im Einsatz.

Das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead Bayern will ab Freitag, 6. Januar, wieder zum bekannten Fahrplan ab Betriebsstart auf den Strecken rund um Augsburg zurückkehren. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. "Die Hauptprobleme an den Zügen sind behoben, so dass wir jetzt in dem Fahrplanangebot fahren können, das wir am 11.12. begonnen haben", wird Go-Ahead-Geschäftsführer Fabian Amini in der Mitteilung zitiert. "Auch unsere Personaldecke wird ausreichen, sofern uns keine Grippewelle dazwischenkommt."

18 Bilder Hier warten die Go-Ahead-Züge auf ihren Einsatz Foto: Silvio Wyszengrad

Nachdem in der ersten Betriebswoche zeitweise über die Hälfte der Fahrzeuge nicht einsatzfähig waren, musste der Zugverkehr auf einen stark eingeschränkten Grundfahrplan reduziert werden; jetzt zeigt sich Go-Ahead Bayern zufrieden mit der Behebung der wesentlichen Probleme an den Fahrzeugen durch die Firma Siemens Mobility. Die Züge bewiesen sich nun stabil im Betrieb, heißt es von Go-Ahead. Seit Ende vergangener Woche habe auch der Kuppel- und Flügelbetrieb – also das Vereinigen und Trennen von Zugteilen im laufenden Betrieb – gut funktioniert. Damit könne das Unternehmen nun den Vollbetrieb entsprechend des veröffentlichten Startfahrplans fahren.

Go-Ahead hatte ab dem Start mit Problemen zu kämpfen

Ab der Übernahme der Strecken von der Deutschen Bahn im Dezember hatte es massive Probleme gegeben. Zahlreiche Züge waren ausgefallen, die Kältewelle brachte technische Probleme mit sich, die Krankheitswelle sorgte für einen Fahrermangel. Go-Ahead-Chef Amini hatte in einem Interview mit unserer Redaktion Verständnis geäußert, die Politik schnelle Verbesserungen gefordert.

Nun scheinen die Probleme behoben zu sein. Unternehmens-Chef Amini bedankte sich bei den beteiligten Firmen. Man habe "angesichts völlig unerwarteter Schwierigkeiten alles in Bewegung gesetzt, um bis Weihnachten die beiden Hauptprobleme abzuarbeiten". Nun hoffe er, dass die bei Neufahrzeugen üblichen, kleineren Probleme, jetzt ebenso rasch beseitigt würden.

Auf der Strecke Donauwörth – Nördlingen – Aalen verkehren die Züge seit Beginn der Woche nach Fahrplan. Auf dem Abschnitt sind vorerst zwei andere Unternehmen im Auftrag von Go-Ahead unterwegs. Sie hatten aufgrund der Kälte vor Weihnachten ebenfalls technische Probleme und mussten vorübergehend den Betrieb einschränken.

Lesen Sie dazu auch