16-Jähriger bedroht Schülerin mit Messer

Zu einem Vorfall von einer Schule in Augsburg-Göggingen ist es am Donnerstag gekommen. Offenbar hat ein Jugendlicher ein gleichaltriges Mädchen mit einer Waffe bedroht.

Ein 16-Jähriger hat am Donnerstag gegen 8 Uhr offenbar eine ebenfalls 16-jährige Schülerin in der Gögginger Straße mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der Polizei hielt sich der Jugendliche nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in der Straße vor einer Schule auf, bedrohte die Jugendliche und entfernte sich nach einem kurzen Wortwechsel. "Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Polizeikräften konnte der Jugendliche durch die Einsatzkräfte in der Nähe der Schule festgenommen und das Messer sichergestellt werden", so die Polizei, die nun wegen Bedrohung gegen den 16-Jährigen ermittelt. (jaka)