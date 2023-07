Augsburg-Göggingen

vor 31 Min.

Betrunkener 29-Jähriger liegt direkt vor dem Polizeipräsidium

Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord in der Gögginger Straße. in Augsburg.

Artikel anhören Shape

Die Polizei hat hin und wieder Einsätze vor ihrer "Haustür". So wie in der Nacht auf Freitag am Polizeipräsidium.

Direkt vor dem Polizeipräsidium in der Gögginger Straße lag am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr ein Mann auf dem Boden. Nach Angaben der Polizei war der 29-Jährige mit etwa zwei Promille Alkohol betrunken. Er hatte ein Fahrrad dabei, das er zuvor offenbar geschoben hatte. Der Rettungsdienst war auch vor Ort, stellte aber keine Verletzungen fest. Das Fahrrad wurde vor dem Präsidium abgestellt und versperrt. Um sicherzugehen, dass der Mann in seinem Zustand nicht mehr mit dem Drahtesel fährt, wurde der Schlüssel des Fahrradschlosses vorübergehend sichergestellt. (ina)

Themen folgen