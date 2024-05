Viel los beim Schmeckfestival: bis zu 40.000 Besucher erwartet

Am Donnerstag wurde auf dem Festplatz in Göggingen das Schmeckfestival eröffnet. Was die Besucher von dem Streetfood-Markt halten.

Über 40 Stände sind 2024 auf dem Schmeckfestival in Augsburg-Göggingen vertreten, das am Donnerstag auf dem Festplatz in Göggingen eröffnet wurde. Es gibt Stände mit Spezialitäten aus Uganda, Marokko, Griechenland, Kuba und noch vielen weiteren Ländern. Bis Sonntagabend können die Besucherinnen und Besucher all diese Spezialitäten kennenlernen. Die Veranstalter erwarten etwa 30.000 bis 40.000 Gäste. "Wir sind bereits das zehnte Jahr hier vor Ort. Dieses Jahr haben wir etwa 15 neue Stände", sagt Kinan Salameh, der Gründer des Festivals. Rund um die kulinarischen Angebote hat das Festival einiges an Unterhaltung zu bieten: Es gibt ein Bühnenprogramm mit Live-Musik, einen Kicker und Tischtennisplatte, eine Schminkecke samt Hüpfburg für die Kinder und einen Barbershop. Am Sonntag soll von 12 bis 16 Uhr sogar ein Dance-Battle stattfinden. Doch was sagen die Besucher selbst zum Festival?

Saskia und Julian waren schon oft auf dem Schmeckfestival. Sie hätten sich etwas mehr Abwechslung gewünscht. Foto: Arne Seyffert

So zum Beispiel Saskia und Julian aus Augsburg: "Wir finden es gut, aber ein bisschen mehr Abwechslung darf es schon sein." Die beiden kommen seit fünf Jahren immer wieder zum Schmeckfestival. "Seit Jahren gibt es dieselben Stände, nur ein oder zwei neue jedes Jahr." Trotzdem kommen die beiden gerne hierher. "Wir finden auch die Preise fair. Auf den ersten Blick wirkt es natürlich teuer, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es auch nicht teurer als anderswo." Zu den Preisen für das Essen kommt noch ein Eintrittspreis in Höhe von fünf Euro mit Getränk oder drei Euro ohne Getränk hinzu. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bekommen neuerdings freien Eintritt.

Der Stand aus Sri Lanka bietet zum Beispiel Fire Pani Puri an - man schluckt einen kleinen Ball mit einer kleinen Flamme. Gefährlich ist das aber nicht. Foto: Arne Seyffert

Erst zum zweiten Mal dabei ist der ein Stand des Barbiers "GentsofAugsburg", der allen Gästen einen Haarschnitt anbietet. Der Augsburger Timur Güngör schneidet den Gästen die Haare. Dabei müssen die Besucher keinen festen Preis bezahlen, sondern nur das, was sie bezahlen möchten oder können. "Wir fanden die Idee schön, auf diesem Festival mal etwas anderes anzubieten. Hier können sich die Leute frisch machen und auch mal entspannen", sagt Güngör. Direkt neben dem Friseur steht auch eine Playstation: Hier kann auch Fifa gespielt werden. Nächstes Jahr möchte "GentsofAugsburg" definitiv wiederkommen.

Zu den Besuchern zählen auch viele Familien, die den Feiertag für einen Besuch nutzen. "Wir finden das hier super interessant", sagt Matthias Moser. Die Familie ist heute mit ihrem kleinen Sohn im Kinderwagen auf dem Festival. Sie hätten bereits Corndogs und etwas von einem mexikanischen Stand probiert. Für zu Hause haben sie sich noch einen Apfelstrudel mitgenommen. Die Preise halten sie für gerechtfertigt. "Man weiß ja, dass es ein bisschen teurer wird. Deswegen haben wir uns schon darauf eingestellt", sagt Natalie Moser.

26 Bilder Impressionen vom ersten Tag des Augsburger Schmeckfestivals Foto: Annette Zoepf

Fabian May und Jessica Blank sind aus dem Augsburger Land angereist, um bei dem Streetfood-Festival dabei sein zu können. "Uns gefällt auch, dass die Allergene hier auch so gut gekennzeichnet sind", sagt Fabian May. Er verspeist gerade scharf gewürztes Hähnchen, Jessica isst Pilmeni von einem kaukasischen Stand. Zum zweiten Mal ist das Paar zum Schmeckfestival gekommen. Letztes Jahr habe es weniger Stände gegeben. "Wir sind super überzeugt davon", sagt Fabian May. "Kleine Probierportionen wären aber auch nicht schlecht", meint Jessica Blank.

Die Idee, solch ein großes Festival zu starten, ist etwa 2015 in Augsburg entstanden, sagen die Veranstalter. "Wir waren traurig darüber, dass es keine solche Veranstaltung gab, deswegen haben wir dieses Festival gegründet. Seitdem ist es immer beliebter geworden", sagt Daniel Debus. Dadurch solle die Vielfalt der Kulinarik auf der ganzen Welt gezeigt werden, ganz nach dem Motto: "Ich probiere mich gern überall durch", sagt Kinan Salameh. Am meisten Besucher werden am Wochenende erwartet. Geöffnet ist das Gelände an der Pfarrer-Bogner-Straße am Freitag und Samstag von 12 bis 23 Uhr, am Sonntag von 11 bis 22 Uhr.