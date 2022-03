Augsburg

06:00 Uhr

Große Pläne: So will die Augsburger Polizei die Kripo neu aufstellen

Plus Bislang ist die Augsburger Kriminalpolizei die größte Dienststelle ihrer Art in ganz Bayern. Das könnte sich künftig ändern. Die Pläne betreffen auch ein anderes Revier.

Von Jan Kandzora

Das Polizeipräsidium Augsburg möchte die Kriminalpolizei in der Stadt neu aufstellen. Wie die Behörde auf Anfrage bestätigt, sehen interne Polizeipläne vor, der Kripo Augsburg eine andere Struktur zu geben als bislang. Faktisch bedeutet das Vorhaben, dass die Kriminalpolizei in der Zukunft ein erheblich anderes Gesicht haben wird. Die Augsburger Polizei will sich bei den anstehenden Veränderungen an der Organisationsstruktur anderer Polizeibehörden in Bayern orientieren. Von der Umstrukturierung ist daneben eine weitere Inspektion innerhalb des Präsidiums betroffen, die derzeit unter anderem im Bereich der Organisierten Kriminalität ermittelt.

