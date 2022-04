Augsburg

"Haben Verluste erlitten": Uniklinik fürchtet dauerhafte Personalnot

Die Augsburger Universitätsklinik hat in der Corona-Pandemie Fachkräfte verloren. Nun zeichnen sich Probleme ab, wenn es wieder in den Normalbetrieb gehen soll.

Plus Das Augsburger Klinikum hat während Corona Fachkräfte verloren. Die lassen sich nicht einfach zurückholen. Nun setzt der Klinikchef auf Kooperation mit anderen Häusern.

Von Stefan Krog

Die Uniklinik plant in Zukunft eine stärkere Zusammenarbeit mit anderen regionalen Krankenhäusern. Hintergrund sei eine sich abzeichnende andauernde Personalknappheit speziell in Pflegeberufen, so Vorstandsvorsitzender Prof. Michael Beyer. Der Anbau-West mit der Intensivstation, der nach derzeitigem Stand 2024 ans Netz gehen soll, werde womöglich nicht von Anfang an voll in Betrieb gehen können, wenn man nicht genug Fachkräfte finde.

