Halloween: Fledermaus übernachtet in Badezimmer

Eine Fledermaus jagt einer Bewohnerin in Augsburg einen gehörigen Schreck ein. Die Feuerwehr befreit das Tier.

Ausgehöhlte Kürbisse, Partys in Geisterkostümen und Kinder, die an Haustüren klingeln und "Süßes oder Saures" einfordern – der Halloween-Brauch wird hierzulande auf unterschiedliche Weise zelebriert. Die Fledermaus ist dabei ein beliebtes Dekomotiv. Eine leibhaftige Fledermaus flatterte jedenfalls in der Halloween-Nacht in Lechhausen durch ein gekipptes Fenster ins Badezimmer und jagte der Bewohnerin am Dienstagmorgen einen gehörigen Schreck ein.

Die alarmierte Berufsfeuerwehr eilte der Frau zu Hilfe, fing die gut genährte Fledermaus ein und setzte sie in sicherer Entfernung von der Wohnung wieder im Freien aus. "Vielleicht hatte die nette Fledermaus auch nur Angst vor den grausamen Geistern und fühlte sich im Badezimmer sicher und geborgen", scherzte Feuerwehr-Sprecher Friedhelm Bechtel nach der Befreiungsaktion. (bau)