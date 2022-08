Augsburg

09:37 Uhr

"Haltet durch": Sportkind-Inhaberinnen bekommen viel Unterstützung

Plus Die Sportkind-Unternehmerinnen verfolgen die Entwicklung in der Debatte um die Monitore. Was sie dazu sagen und wie sich nun auch die IHK Augsburg einschaltet.

Von Ina Marks

Seit der Debatte um die zwei Bildschirme in den Schaufenstern des Geschäfts Sportkind kämen am Tag bis zu 20 Menschen in den Laden am Rathausplatzeck, um ihre Unterstützung zu signalisieren, erzählt Nadine Lux. "Manche gehen auch nur vorbei, halten die Daumen hoch und rufen 'Haltet durch'", erzählt die 54-Jährige, die mit Gabi Windisch hinter der Sportbekleidungsmarke aus Augsburg steckt. Dass die Debatte um die Monitore, die die Denkmalschutzbehörde als zu groß und nicht genehmigungsfähig bewertete, zum Politikum wurde, überrascht Lux. Sie und Anwalt Bernhard Hannemann haben zur aktuellen Entwicklung eine klare Haltung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen