Hammerschmiede: Abenteuerspielplatz vereint Mensch und Tier seit 50 Jahren

Linda Brantsch, Maja Baron und Carina Bieberacher (von links) sind gerne am Abenteuerspielplatz in der Hammerschmiede.

Plus Ein alter Eisenbahnwaggon, zwei Schafe und viel Platz zum Spielen: Seit fast 50 Jahren gibt es den Augsburger Abenteuerspielplatz. Worauf die Betreiber Wert legen.

Von Theodor Döbler

"Wir haben nicht aufgeräumt", entschuldigt sich Daniel, als er die kleine "Hütte" zeigt, die er mit sieben Freundinnen und Freunden gebaut hat. In einer Mulde unter einem Holunderstrauch haben sie sich ihr eigenes – vor Erwachsenen gut verstecktes – Reich gebaut. Einige Stühle, alte Matratzenstücke und einen Tisch haben sie in die Pflanzenhöhle getragen und ein Sonnensegel darüber in den Zweigen befestigt. Sogar einen kleinen Teich haben sie mithilfe einer Mülltüte angelegt. Der Fünftklässer ist eines von rund 70 Kindern, die den Abenteuerspielplatz in der Hammerschmiede regelmäßig besuchen.

Lutz Fischer ist seit den Anfängen des Abenteuerspielplatzes dabei. Foto: Anna Kondratenko

Der Abenteuerspielplatz in der Hammerschmiede ist ein wahres Stadtteilprojekt – auf Initiative von Jugendlichen hat sich vor rund 50 Jahren ein breiter Arbeitskreis in dem Augsburger Stadtteil gebildet. Das Ziel war es, einen Ort zu schaffen, an dem Kinder und Jugendliche selbst bestimmen können, wie sie ihre Freizeit verbringen. Daran hat sich bis heute wenig geändert – auch wenn mittlerweile auch mehrere Erwachsene auf dem Gelände arbeiten.

