Experten sprengen Granate im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede

Der Fund einer Sprenggranate im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede führt zu einem größeren Einsatz und einer kontrollierten Sprengung. Der Flughafen sperrt kurzzeitig den Luftraum.

Eine Sprenggranate ist am Mittwoch auf einem Feldweg in der Nähe der Neuburger Straße gefunden worden. Nach Angaben der Polizei meldete ein Passant, dass er eine etwa 30 Zentimeter große Granate gefunden habe. "Eine Entschärfungsfirma sprengte die Granate kontrolliert in der Nähe des Fundortes", heißt es von der Polizei. Im Rahmen der Sprengung sperrte die Polizei den Nahbereich um die Granate ab. Der Flughafen Augsburg veranlasste für kurze Zeit eine Sperrung des Luftraums. Nach erfolgreicher Sprengung wurden die Sperren aufgehoben. Verletzt wurde niemand. (jaka)