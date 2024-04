Neue Kinderräder gefunden: Polizei sucht Besitzer

Die Augsburger Polizei sucht die Besitzer zweier neuwertiger Kinderfahrräder. Diese wurden im Stadtteil Haunstetten-Siebenbrunn aufgefunden.

Zwei nahezu neuwertige Kinderfahrräder sind bereits am Donnerstag, 4. März, in der Siebenbürgenstraße in Haunstetten-Siebenbrunn aufgefunden worden. Das berichtet die Polizei jetzt. Dabei handelt es sich um Räder der Marken Puky in der Farbe Blau und Crazy in der Farbe Grün.

Die Polizei sucht nun nach den beiden Kindern, die diese Fahrräder vermissen. Hinweisgeber und Eigentümer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion-Süd unter 0821/323-2710 zu melden. (ina)