Heizung, Luftfilter, Sanierung: So soll an Schulen Energie gespart werden

Wie in den vergangenen beiden Corona-Jahren wird auch in diesem Herbst und Winter wieder regelmäßiges Lüften in Augsburger Klassenzimmern angesagt sein.

Plus In Augsburger Schulen soll die Heizung an bleiben. Ob Luftfilter eingeschaltet werden, bleibt ihnen überlassen. Was wegen Corona eingefordert wurde, steht nun zur Debatte.

Von Miriam Zissler

Die Fassaden historischer Gebäude werden in Augsburg nicht mehr beleuchtet, die Pumpen zweier Brunnen sind abgeschaltet. Die Stadt Augsburg hat auf die gestiegenen Preise für Strom und Gas reagiert. Auch in Schulen wird auf den Energieverbrauch geachtet - die Stadt erarbeitet derzeit neue Empfehlungen zum Energiesparen. Die Heiztemperatur soll in Augsburger Schulen und Kitas aber zunächst nicht gesenkt werden, damit wird ein Ratschlag des Deutschen Städtetags befolgt. Der kommunale Spitzenverband hat auch empfohlen, mobile Luftreinigungsgeräte aufgrund ihres Energieverbrauchs gar nicht erst einzuschalten. Crux dabei: Augsburg hatte aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren erst Geräte im Wert von rund 1,4 Millionen Euro angeschafft.

