Buddeleien zwischen Gräbern: Der Hermanfriedhof wird zur Baustelle

Plus Besucher wundern sich, wie es auf dem Hermanfriedhof in Augsburg aussieht. Dort wird modernisiert, aber ein Problem zieht sich.

Als eine Augsburgerin neulich das Grab ihrer Eltern am Hermanfriedhof besuchte, war sie irritiert. "Zwischen Gräbern türmen sich Schutthaufen, an mehreren Stellen ragen Rohre aus dem Boden", sagt sie. Dazu kommt die marode Friedhofsmauer im Süden, die mit Holzpfählen abgestützt werden muss. Auch andere Besucher wundern sich, wie es auf dem historischen Gottesacker aussieht.