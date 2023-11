Einbrecher dringen in Kletterzentrum Augsburg ein

Ein Einbruchsdiebstahl beschäftigt die Kriminalpolizei in Augsburg. Ein oder mehrere Täter drangen in ein Kletterzentrum ein und machten Beute.

In der Nacht auf Montag sind Täter im Zeitraum von 22.30 bis 6 Uhr in ein Kletterzentrum in der Ilsungstraße eingebrochen." Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich", berichtet die Polizei, die darauf hinweist, dass auch ein Einzeltäter für das Delikt infrage kommt. Die ermittelnde Kriminalpolizei Augsburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)