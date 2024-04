Auffahrunfall an Ampel endet mit Flucht

Ein Auffahrunfall ereignet sich in Augsburg-Hochzoll an einer Ampel. Der Unfallverursacher ergreift danach die Flucht.

Ein Auffahrunfall ist an sich nichts Ungewöhnliches. Doch dieser in Augsburg-Hochzoll endete mit einer Flucht. Ein 22 Jahre alter Autofahrer fuhr am Montag gegen 17 Uhr auf der Maria-Alber-Straße in Richtung Süden. An der Kreuzung zur Friedberger Straße konnte er laut Polizei wohl nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck einer 62-jährigen Autofahrerin auf, die an der Ampel stand.

Nach Angaben der Polizei entfernte sich der junge Mann von dem Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei konnte allerdings das Kennzeichen des Autos ermitteln und den 22-Jährigen als Unfallverursacher identifizieren.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (ina)