Denkmal besprüht, Zaun demoliert: Polizei meldet Sachbeschädigungen

Im Augsburger Stadtgebiet haben sich mehrere Sachbeschädigungen ereignet. Die Taten sind unterschiedlich.

Mehrere Sachbeschädigungen geschahen in Lechhausen. Den Zaun des Neuen Ostfriedhofes in der Zugspitzstraße haben Unbekannte im Zeitraum von Dienstag, Mitternacht bis Donnerstag, 11.30 Uhr, beschädigt. Die genaue Schadenhöhe wird derzeit noch abgeklärt.

In der Zeit von Dienstag, 3 Uhr bis Donnerstag, 14.30 Uhr, verkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein geparktes Auto in der Dr.-Otto-Meyer-Straße. Ersten Schätzungen zufolge entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Im Weichselweg wurden zwei Hausfassaden beschädigt im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 11 Uhr. In allen Fällen nimmt die Polizei Hinweise unter 0821/323-2310 entgegen.

In der Zeit von Dienstag Mitternacht bis Donnerstag besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Traffohaus in der Ludwig-Thoma-Straße in Pfersee. Hinweise unter 0821/323-2610.

Unbekannte besprühen Denkmal An der Blauen Kappe

Zwei Autoreifen zweier geparkter Autos wurden in der Erzgebirgsstraße in Göggingen von Mittwoch auf Donnerstag beschädigt. Gesamtschaden: rund 800 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter 0821/323-2710.

In der Innenstadt haben Unbekannte An der Blauen Kappe ein Denkmal besprüht. Tatzeit: Mittwoch Mitternacht bis Donnerstag Mitternacht. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2110 entgegen. (ina)