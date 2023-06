Augsburg-Hochzoll

vor 16 Min.

Versuchter Einbruch in Gebäude am Zwölf-Apostel-Platz

Artikel anhören Shape

Am Zwölf-Apostel-Platz in Augsburg gab es einen Einbruchsversuch in ein Gebäude. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Im Zeitraum von Sonntag, 11 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter versucht, gewaltsam in ein Gebäude am Zwölf-Apostel-Platz in Augsburg einzudringen. Wie die Polizei berichtet, entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der 0821/323-3810 zu melden. (jaka)

Themen folgen