Augsburg

vor 31 Min.

Hofackerstraße in Haunstetten soll zur "Klimastraße" werden

So könnte laut einer Machbarkeitsstudie die Hofackerstraße in Haunstetten nach ihrer Umgestaltung zur Kllimastraße aussehen.

Plus Die Hofackerstraße in Haunstetten soll umgestaltet werden. Vorgesehen sind mehr Bäume, Versickerung von Regenwasser und mehr Platz für Fußgänger.

Von Stefan Krog

Die Stadt hat jetzt erste Planungen vorgelegt, wie sie die Hofackerstraße in Haunstetten umgestalten möchte. Das Stadtteilzentrum leidet seit Jahren unter zunehmenden Leerständen, nachdem sich viel Einzelhandel im Gewerbegebiet am Unteren Talweg angesiedelt hat. Geplant ist eine Beruhigung des Auto-Verkehrs, Verbesserungen für Fuß- und Radverkehr und eine attraktivere Gestaltung der momentan sehr breiten Fahrbahn. Sie soll künftig verengt werden, um mehr Platz für Passanten und einen Markt zu schaffen. Zudem ist die Pflanzung von Bäumen geplant. "Es zeigt sich, dass die Hofackerstraße riesiges Potenzial hat, wieder zu einem lebendigen Stadtteilzentrum zu werden, in dem sich die Bürgerinnen und Bürger gerne aufhalten", so Baureferent Gerd Merkle (CSU). Im Zuge der Entwicklung von Haunstetten Südwest soll auch der bestehende Stadtteil Haunstetten schöner werden.

