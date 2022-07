Augsburg

vor 32 Min.

Hoher Wasserverbrauch, durstige Pflanzen: So ist die Dürre-Lage in Augsburg

Plus Die Schauer vom Donnerstag haben an der extremen Trockenheit nur wenig geändert. Pflanzen in Augsburg leiden. Wie sieht es mit dem Nachschub an Trinkwasser aus?

Von Eva Maria Knab

Verdorrter Rasen, durstige Bäume und sinkende Wasserstände in Flüssen und Bächen: Andauernde Hitze und Trockenheit hinterlassen in Augsburg an vielen Stellen deutliche Spuren. Die Regenschauer am Donnerstag haben daran nichts geändert, an der Wetterstation am Augsburger Flughafen wurden nur rund 3,5 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Viel zu wenig, um die Dürre zu beenden. Bei den Augsburger Stadtwerken registrierte man in den vergangenen Tagen einen stark gestiegenen Wasserverbrauch. Wegen der hohen Waldbrandgefahr macht der Berufsfeuerwehr mit Blick auf das Wasser ein spezielles Problem Sorgen.

