Im Bärenkeller stehen jetzt zwei Defibrillatoren

Der Anstoß kommt von der Aktionsgemeinschaft Pro Bärenkeller. Die Stadt Augsburg gibt einen Zuschuss.

Defibrilliatoren retten Leben – jetzt gibt es auch im Augsburger Stadtteil Bärenkeller mehr Sicherheit für die Bürger. Unter Federführung der Aktionsgemeinschaft Pro Bärenkeller wurden an zwei Standorten Defibrillatoren installiert. Dies hilft im Ernstfall Leben zu retten, heißt es.

Ein Standort befindet sich zentral in Bürgerplatznähe, auf dem auch viele Stadtteilfeste im Bärenkeller stattfinden, an der Hauswand der Bärenkeller Apotheke am Lerchenweg 65. Ein zweiter Standort ist bei der Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Bärenkeller Nord Lange Gewanne 80 1/2 (Eingang Roggenfeld).

Ein dritter Standort im Bärenkeller ist in Planung

Der zuvor geplante Standort beim Edeka im Bärenkeller konnte technisch und baulich nicht realisiert werden, erläutern die Initiatoren. Mit dem Anbringen des Defibrillators bei der Siedlergemeinschaft wurde eine adäquate Lösung gefunden, die vor allem den nördlichen Teil des Bärenkellers abdeckt. Ein dritter Defibrillator, der auf dem Gelände der Spielvereinigung Bärenkeller 1946 installiert werden soll, ist in Planung. Beide aktiven Standorte sind öffentlich zugänglich und gut erreichbar für den Fall eines Notfalleinsatzes.

Durch Zuschüsse der Stadt Augsburg und Spenden sei ein Teil der Kosten refinanziert worden, sagen die Initiatoren. Den restlichen Teil der Kosten trägt die Aktionsgemeinschaft Pro Bärenkeller. (möh)

