Im Binswanger-Zelt auf dem Plärrer übernimmt die nächste Generation

Plus Thomas Kempter und Monika Hatzelmann samt Partnern haben das Binswanger-Zelt auf dem Plärrer übernommen. Sie arbeiten als Team – es darf aber auch mal krachen.

Das Bierzelt ist ihre Welt. Thomas Kempter und seine Schwester Monika Hatzelmann haben gemeinsam mit ihren Partnern in diesem Jahr die Geschäfte im Binswanger-Zelt übernommen. Für die Geschwister aus der Festwirtsfamilie Binswanger-Kempter stand etwas anderes nie zur Diskussion. "Das ist unser Leben", sagt die 37-Jährige. Im Team wollen sie die Arbeit ihrer Großeltern und Eltern fortführen.