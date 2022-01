Im März finden in Augsburg Anmeldungen für Grundschulen statt

Schulpflichtige Kinder in Augsburg müssen zwischen dem 14. und 18. März in ihrer Sprengelschule angemeldet werden. Erziehungsberechtigte und Kinder sollen persönlich erscheinen.

In wenigen Wochen steht wieder die Schulanmeldung in den Grundschulen an: Zwischen dem 14. und 18. März, 13 bis 18 Uhr, müssen Kinder, die ab dem Schuljahr 2022/23 schulpflichtig sind, angemeldet werden. Dabei ist der jeweilige Einschulungstag der Sprengelschule zu beachten.

Welche Kinder um ein Jahr zurückgestellt werden können

Laut dem Staatlichen Schulamt betrifft das Kinder, die am 30. September 2022 sechs Jahre alt, also spätestens am 30. September 2016 geboren sind. Eltern, deren Kinder zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 2022 sechs Jahre alt werden, haben die Möglichkeit, den Beginn der Schulpflicht auf das kommende Schuljahr zu verschieben. Die Eltern entscheiden nach Beratung und Empfehlung durch die Schulen frei, ob ihr Kind zum kommenden Schuljahr oder erst ein Jahr später eingeschult wird. Wenn die Erziehungsberechtigten die Einschulung auf das folgende Schuljahr verschieben möchten, muss die schriftliche Mitteilung bis spätestens Montag, 11. April, bei der Schule eingehen.

Eltern, deren Kinder im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2016 geboren wurden, haben die Möglichkeit, auf Antrag das Kind an der Sprengelschule anzumelden, wenn aufgrund der körperlichen, sozialen und geistigen Entwicklung zu erwarten ist, dass das Kind mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. Bei einem Kind, das nach dem 31. Dezember sechs Jahre alt wird, ist für die Schulanmeldung ein schulpsychologisches Gutachten erforderlich. Anzumelden sind ferner alle Kinder, die im vorigen Jahr vom Besuch der Grundschule zurückgestellt wurden. Die Erziehungsberechtigten sollen persönlich mit dem Kind zur Schulanmeldung kommen.

So läuft die Schulanmeldung für Kinder mit Förderbedarf

Die Schulanmeldung für Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt in der Regel an der zuständigen Sprengelschule. Neben der Sprengelschule – gegebenenfalls mit dem Schulprofil Inklusion – kann auch eine Förderschule oder ein Förderzentrum besucht werden. Die Aufnahme an einer Förderschule oder eines Förderzentrums setzt die Erstellung eines sonderpädagogischen Gutachtens voraus. Eltern, deren Kinder einen festgestellten oder vermuteten sonderpädagogischen Förderbedarf haben, sollen sich rechtzeitig über die möglichen schulischen Lernorte informieren. Bei Bedarf kann die Inklusionsberatung am Staatlichen Schulamt in die Beratung einbezogen werden (Telefon 0821/324-6940). (AZ/ziss)