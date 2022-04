Immer weniger Tiere: Froschalarm im Augsburger Stadtwald

Plus Eine Amphibienzählung im Stadtwald kommt zu alarmierenden Ergebnissen. Die Bestände haben extrem abgenommen. In eigens angelegten Tümpeln gibt es ein unerwartetes Problem.

Normalerweise müsste es jetzt in Tümpeln und Teichen wimmeln von Kaulquappen. Im Frühjahr ist Laichzeit für Frösche und Kröten. Doch im Augsburger Stadtwald sieht es schlecht aus mit Nachwuchs. Das ergibt die neue Amphibienzählung des städtischen Landschaftspflegeverbandes (LPV). Besonders große Sorgen macht sich Geschäftsführer Nicolas Liebig um den Grasfrosch, der früher eine Allerweltsart war. "Für mich ist der Grasfrosch reif für die Rote Liste der aussterbenden Arten", sagt er.