In Augsburg herrscht Unklarheit über Zweit-Impftermine für Kinder

Im städtischen Impfzentrum ist das Kinderimpfen angelaufen. Noch ist unklar, wie es mit den Terminen für die zweite Spritze läuft. Die Stadt verspricht Abhilfe.

Nachdem am Dienstag die Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren im städtischen Impfzentrum angelaufen sind, ist momentan noch offen, wie mit den Zweitimpfungen verfahren wird. Anders als bei Erwachsenen, die sich zur Erstimpfung anmelden, wird bei Kindern nicht automatisch ein Zweittermin vergeben. Eltern wird aktuell im Impfzentrum empfohlen, sich in den nächsten Tagen über die Telefon-Hotline um einen Zweittermin zu kümmern, wobei im Internet aktuell keine Termine verfügbar sind. Grünen-Stadträtin Melanie Hippke wies darauf hin, dass sie viele Rückmeldungen von verunsicherten Eltern bekommen habe.

Der städtische Impfkoordinator Bernhard Maurmeir sagte am Donnerstag im Stadtrat, dass man einen gesonderten Terminkalender für Zweitimpfungen im Internet eröffnen werde. Aktuell warte man noch ab. "Wir müssen schauen, was Mitte Januar an Impfstoff geliefert wird", so Maurmeir. Vor diesem Hintergrund wolle man noch ein gewisses Maß an zeitlicher Flexibilität erhalten. Maurmeir verwies darauf, dass es ein Zeitfenster für die Kinder-Zweitimpfung von drei bis sechs Wochen gibt. (skro)