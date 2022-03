In Augsburg soll bald ein neuer Wasserstoff-Zug getestet werden

Auf der Bahnstrecke von Augsburg nach Füssen geht ab nächstem Jahr ein Wasserstoff-Triebwagen in Betrieb. Damit soll eine Alternative zum Diesel getestet werden.

Der Einsatz eines wasserstoffbetriebenen Zugs in der Region Augsburg rückt näher: Im Frühjahr soll ein zweiteiliger Triebwagen von Siemens vorgestellt werden, ab Mitte 2023 soll der Zug auf der von der Bayerischen Regiobahn betriebenen Strecke zwischen Augsburg und Füssen in den Testbetrieb gehen. Fahrgäste können wohl ab Januar 2024 mit dem Zug fahren. Einen entsprechenden Leasingvertrag unterschrieben jetzt Siemens und BRB. Die Pläne waren im vergangenen Sommer bekannt geworden.

Wasserstoff statt Diesel auf der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Füssen

Auf der Strecke von Augsburg Richtung Allgäu gibt es zum großen Teil keine Oberleitung, weshalb dort aktuell ausschließlich Diesel-Triebwagen unterwegs sind. Mit "grün" erzeugtem Wasserstoff, also durch Verwendung von Ökostrom, wäre ein nahezu emissionsfreier Betrieb möglich. Der Wasserstoff wird in dem Zug nicht verbrannt, sondern über Brennstoffzellen auf dem Dach in Strom umgewandelt, der Elektromotoren antreibt. "Dieser Zug ist ein wichtiger Teil dieser Strategie hin zu einer 'Verkehrswende' mit Wasserstoff, deswegen fördern wir dieses Projekt", so Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Verkehrsminister Christian Bernreiter sagte, in Bayern solle bis spätestens 2040 ein klimaneutraler Nahverkehr mit der Eisenbahn zustande kommen. Der Testbetrieb in der Region ist auf zunächst 30 Monate angelegt. (skro)