Augsburg

vor 1 Min.

In der Augsburger Kresslesmühle ist die Zentrale der Ukraine-Helfer

Plus Der Zustrom der geflüchteten Menschen in Augsburg steigt - und damit auch Fragen zur Unterbringung und Versorgung der Ukrainer. Das Netzwerk entwickelt sich.

Von Miriam Zissler

Eigentlich wurde der Ukrainische Verein Augsburg aus kulturellen Zwecken gegründet. In einer Samstagsschule und mit einer kleinen Bibliothek sollte an die Wurzeln der Menschen aus der Ukraine erinnert werden. Innerhalb einer Woche haben zahlreiche Mitglieder nun aber Aufgaben übernommen, um Menschen im Kriegsgebiet und geflüchteten Ukrainern in Augsburg zu helfen. Die Stadt steht im ständigen Austausch mit dem Verein und kümmert sich um die Unterbringung der Geflüchteten. Weitere Verbände und Initiativen unterstützen ebenfalls.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen