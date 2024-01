Feuer in Kellerabteil - war es Brandstiftung?

Ein Brand in der Innenstadt von Augsburg wirft Fragezeichen auf. Zeugen machen eine Verdächtige Beobachtung, die Kripo ermittelt.

Ein Brand in der Ludwig-Bauer-Straße hat nun die Ermittler der Kriminalpolizei auf den Plan gerufen. Am Freitag, zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr, brannte es laut Polizei in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße. "Die verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen", so die Polizei.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Ein Zeuge hatte zuvor bislang unbekannte Personen in dem Kellerabteil gesehen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Personen geben können, sich unter der 0821/323-3810 zu melden. (jaka)