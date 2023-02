Fremder Mann will nicht gehen: Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch

Ein Mann hält sich unerlaubterweise in einem Augsburger Haus auf. Als der Eigentümer ihn entdeckt, will er nicht gehen.

Ein Fall von Hausfriedensbruch wurde am Mittwochnachmittag der Augsburger Polizei mitgeteilt. Ein Mann hatte bei seinem Haus in der Proviantbachstraße vorbeigeschaut, in dem er selbst nicht wohnt. In dem Anwesen entdeckte er einen Fremden. Laut Polizei wollte der 59-jährige ungebetene Gast aber nicht gehen.

Der Eigentümer des Hauses informierte daraufhin die Polizei. Die Aufforderung der Beamten, das Haus zu verlassen, zeigte bei dem Fremden schließlich mehr Wirkung. Er verließ das Haus. Gegen den 59-Jährigen wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. (ina)