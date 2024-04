Augsburg-Innenstadt

Mann belästigt 15-Jährige in Straßenbahn am Kö

Zu einem Fall sexueller Belästigung kam es eines morgens an der Haltestelle Königsplatz in Augsburg.

Als eine 15-Jährige am Augsburger Königsplatz in eine Tram stieg, griff ihr ein Mann plötzlich an den Hintern. Die Jugendliche reagierte.

Eine Jugendliche ist am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr am Königsplatz von einem Mann sexuell belästigt worden. Die 15-Jährige und der 62 Jahre alte Mann standen in der Früh an der Haltestelle am Kö und stiegen in eine Straßenbahn der Linie 4. Laut Polizei griff der Mann dabei dem Mädchen an das Gesäß. Die 15-Jährige verließ daraufhin die Straßenbahn an der Haltestelle Klinkertor und tätigte den Notruf. Anhand der Videoüberwachung am Königsplatz ermittelten Polizeibeamte den 62-Jährigen. Sie suchten ihn an seiner Arbeitsstelle auf. Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung gegen den Mann. (ina)

