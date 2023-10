Mann läuft mit Soft-Air-Waffe durch die Stadt

Die Waffen sah nach Angaben der Polizei täuschen echt aus. Weil ein Mann eine Soft-Air-Waffe bei sich trug, erwartet ihn nun möglicherweise ein Bußgeld.

Am Mittwoch gegen 21.30 Uhr haben Einsatzkräfte in der Straße An der blauen Kappe einen Mann kontrolliert, der eine täuschend echt aussehende Soft-Air-Waffe bei sich trug. Wie die Polizei berichtet, sei das Führen von sogenannten Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit nach dem Waffengesetz verboten. Den Mann erwarte daher nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (jaka)