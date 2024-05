Mann schlägt 30-Jährigen zu Boden

Ein Streit zwischen zwei Männer in der Augsburger Innenstadt ist eskaliert. Einer von ihnen wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in der Fuggerstraße in der Innenstadt mit Gewalt geendet. Nach Angaben der Polizei trat bei der Auseinandersetzung ein 25-Jähriger offenbar nach einem 30-Jährigen, ein Zeuge schritt ein. Wenig später schlug der Jüngere dem Älteren gegen den Kopf, wodurch dieser zu Boden fiel. Anschließend flüchtete der 25-Jährige.

Bei der sofortigen Fahndung stoppten Polizeibeamte ihn im Nahbereich. Der 30-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Die Tat wurde von der Videoüberwachung am Königsplatz aufgezeichnet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. (ina)