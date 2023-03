Polizei erwischt mutmaßliche Graffiti-Sprayer

Beamte in Zivil beobachtet zwei Personen dabei, wie sie einen Stromkasten besprühen. Kurz darauf stellen die Polizisten die beiden mutmaßlichen Täter.

Zivilpolizisten haben am Dienstag gegen 0.20 Uhr beobachtet, wie zwei Personen an der Ecke Forsterstraße/Wolfsgäßchen einen Stromkasten mit Graffiti besprühten. "Die beiden Personen konnten zunächst flüchten, wurden jedoch kurz darauf von einer Streife festgenommen", teilt die Polizei mit. Es handelte sich bei den Verdächtigen um zwei männliche Personen im Alter von 20 und 17 Jahren. "Nach Beendigung aller Maßnahmen wurde der 20-Jährige vor Ort entlassen, der Minderjährige wurde an seine Eltern übergeben", heißt es von der Polizei weiter. Die beiden Verdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. (jaka)