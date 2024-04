Augsburg-Innenstadt

vor 16 Min.

Zwei Gruppen geraten in Fußgängerzone aneinander

Zwei Gruppen sind in Augsburg in Streit geraten. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei.

Zwei Gruppen sind am späten Montagabend in der Augsburger Fußgängerzone in Streit geraten. Die Polizei wurde gerufen.

Zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen ist es am Montagabend gegen 23.30 Uhr in der Annastraße gekommen. Zunächst waren die Beteiligten verbal aneinander geraten, doch dann kam es laut Polizei zwischen einem 21-Jährigen und einem 19-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 19-jährige Mann flüchtete vor Eintreffen der Polizei. Kurz darauf aber nahmen Beamte ihn im Rahmen der Fahndung am Schmiedberg fest. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gegen die beiden jungen Männer. (ina)

